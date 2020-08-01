Дзюба, Влашич и Дюпин попали в сборную РПЛ сезона-2019/2020 по версии WhoScored

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Дзюба, Влашич и Дюпин попали в сборную РПЛ сезона-2019/2020 по версии WhoScored

Стало известно, кто вошел в символическую сборной РПЛ по итогам завершившегося сезона. Версию представил WhoScored.

Вратарь: Юрий Дюпин - "Рубин"

Защитники: Владислав Игнатьев - "Локомотив", Самуэль Жиго - "Спартак", Филип Уремович - "Рубин", Дуглас Сантос - "Зенит"

Полузащитники: Алексей Миранчук - "Локомотив", Никола Влашич - ЦСКА, Магомед Оздоев - "Зенит", Иван Обляков - ЦСКА

Нападающие: Артём Дзюба "Зенит", Сердар Азмун - "Зенит"

Новый сезон чемпионата России стартует 8 августа.

А еще: Дзюба - лучший игрок сезона РПЛ| http://soccernews.ru
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