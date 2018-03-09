Дзюба вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата России

Нападающий тульского "Арсенала" Артём Дзюба поразил ворота "Амкара" в матче 22-го тура РФПЛ.

Этот гол стал для 29-летнего футболиста 88-м в рамках чемпионата России. По этому показателю форвард вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории турнира.

В скором времени Дзюба обгонит Валерия Есипова, в активе которого 89 забитых мячей. А возглавляет рейтинг голеадоров Олег Веретенников, на счету которого 143 результативных удара. | http://soccernews.ru