Дзюба вошел в историю сборной России

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Дзюба вошел в историю сборной РоссииФорвард сборной России Артем Дзюба вошел в историю своей команды.

Так, 29-летний нападающий стал первым игроком в истории своей страны, кому удалось отметиться результативным ударом в игре стадии плей-офф Чемпионатов Мира.

Доселе сборная России в своей современной истории ни разу не проходила групповую стадию ЧМ.

Напомним, Дзюба сравнял счет в игре с Испанией, реализовав пенальти. | soccernews.ru

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