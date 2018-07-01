Дзюба вошел в историю сборной России

Форвард сборной России Артем Дзюба вошел в историю своей команды.

Так, 29-летний нападающий стал первым игроком в истории своей страны, кому удалось отметиться результативным ударом в игре стадии плей-офф Чемпионатов Мира.

Доселе сборная России в своей современной истории ни разу не проходила групповую стадию ЧМ.

Напомним, Дзюба сравнял счет в игре с Испанией, реализовав пенальти. | soccernews.ru