Дзюба вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России

Форвард "Зенита" Артём Дзюба поразил ворота московского "Динамо" в матче пятого тура РПЛ.

Для 30-летнего футболиста этот гол стал 105-м в чемпионатах России, что позволило ему войти в пятёрку лучших бомбардиров турнира.

Дзюба обогнал экс-нападающего "Спартака", "Локомотива" и "Урала" Романа Павлюченко, на счету которого 104 мяча.

Впереди действующего капитана сборной России только Дмитрий Лоськов (120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143).

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