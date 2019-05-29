Дзюба вошел в символическую сборную Лиги Европы
Компания спортивной аналитики InStat опубликовала символический состав сборной Лиги Европы, в которую вошел нападающий "Зенита" Артем Дзюба.
В Лиге Европы "Зенит" дошел до 1/8 финала, а Дзюба забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Состав символической сборной выглядит так:
вратарь: Кевин Трапп ("Айнтрахт")
защитники: Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Муктар Диакаби ("Валенсия"), Рафаэл Толой ("Аталанта"), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт")
полузащитники: Эйнсли Мэйтленд-Найлз ("Арсенал"), Даниэль Парехо ("Валенсия"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси")
нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Эден Азар ("Челси"), Артем Дзюба ("Зенит").
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