Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России



Нападающий сборной России Артем Дзюба забил гол в матче Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

Этот гол стал для него 12-м за национальную команду и по этому показателю он десятку лучших бомбардиров в истории сборной России.

Ближайшими конкурентами 29-летнего Дзюбы являются Роман Широков (13) и Дмитрий Сычев (15).

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