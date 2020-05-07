Дзюба вошёл в топ-25 будущих свободных агентов по версии 90min

Портал 90min опубликовал рейтинг лучших игроков с истекающими по окончании нынешнего сезона контрактами.

Возглавил топ-25 полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва, в первую тройку также вошли Эдинсон Кавани (ПСЖ) и Дрис Мертенс ("Наполи").

Далее расположились Оливье Жиру ("Челси"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Марио Гётце ("Боруссия Д"), Виллиан ("Челси"), Тома Менье (ПСЖ), Педро ("Челси") и Адам Лаллана ("Ливерпуль").

15-е место занял нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба.

С полным списком будущих свободных агентов можно ознакомиться здесь.

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