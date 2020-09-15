Дзюба вошёл в топ-3 бомбардиров "Зенита" в чемпионате России

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Дзюба вошёл в топ-3 бомбардиров "Зенита" в чемпионате России

Форвард Артём Дзюба во вчерашнем матче против тульского "Арсенала" забил 56-й гол в чемпионате России в составе питерского "Зенита".

Это третий результат в истории "сине-бело-голубых". 32-летний россиянин обогнал Халка, в активе которого 55 забитых мячей в РПЛ.

В скором времени Дзюба получит возможность выйти на второе место в списке бомбардиров, поскольку Андрей Аршавин опережает его лишь на 1 результативный удар.

Рекордсменом же с огромным отрывом остаётся Александр Кержаков (120 голов в чемпионате России).

Не пропустите: Дзюба вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России. | http://soccernews.ru
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