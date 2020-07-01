Дзюба вошел в топ-5 лучших ассистентов "Зенита" в чемпионате

Форвард "Зенита" Артем Дзюба отметился ассистом в игре против "Тамбова" (3:1).

Как сообщает "История "Зенита", это была 43-я голевая передача игрока в составе "Зенита" в рамках РПЛ.

Таким образом, Дзюба вошел в топ-5 лучших ассистентов питерского клуба в чемпионате, обогнав Константина Зырянова (42 передачи).

Впереди Дзюбы идут Андрей Аршавин (109), Данни (69), Александр Кержаков (54) и Халк (45).

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