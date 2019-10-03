Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди россиян

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Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди россиян

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба отличился в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики" (3:1).

Для 31-летнего футболиста этот гол стал седьмым в самом престижном еврокубковом турнире.

Теперь Дзюба входит в тройку лучших бомбардиров ЛЧ среди россиян.

Опережают капитана сборной России по этому показателю только Андрей Тихонов и Алан Дзагоев. В их активе по 8 забитых мячей.

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