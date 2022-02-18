Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках

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Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба забил 24-й гол в еврокубках.

Напомним, что 33-летний форвард отличился во вчерашнем матче Лиги Европы с "Бетисом" (2:3).

Дзюба в списке лучших бомбардиров российских клубов в еврокубковых турнирах обогнал Сейду Думбия (23) и вышел на третье место.

Впереди него только Александр Кержаков (28) и Вагнер Лав (30).

Не пропустите: Дзюба порассуждал о шансах "Зенита" пройти "Бетис" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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