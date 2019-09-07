Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории сборной России

Благодаря голу в ворота Шотландии в матче квалификации Евро-2020 капитан сборной России Артём Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории национальной команды.

На счету 31-летнего игрока "Зенита" 21 забитый мяч - столько же у Романа Павлюченко, который выступал за сборную с 2003 по 2012 год.

Обгоняют Дзюбу только Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30).

Форвард защищает цвета национальной сборной с 2011 года. В его активе 37 сыгранных матчей.

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