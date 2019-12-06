Дзюба возглавил бомбардирскую гонку в РПЛ
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметился голом в игре с московским "Динамо" (3:0).
Таким образом, Дзюба забил 11-й гол в текущем розыгрыше РПЛ и возглавил бомбардирскую гонку.
Следом за Дзюбой располагаются Эльдор Шомуродов ("Ростов") и Александр Соболев ("Крылья Советов"), у которых по 10 забитых мячей.
Всего в этом сезоне на счету Дзюбы 13 голов и 10 результативных передач в 25 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14