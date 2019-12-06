Дзюба возглавил бомбардирскую гонку в РПЛ

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Дзюба возглавил бомбардирскую гонку в РПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметился голом в игре с московским "Динамо" (3:0).

Таким образом, Дзюба забил 11-й гол в текущем розыгрыше РПЛ и возглавил бомбардирскую гонку.

Следом за Дзюбой располагаются Эльдор Шомуродов ("Ростов") и Александр Соболев ("Крылья Советов"), у которых по 10 забитых мячей.

Всего в этом сезоне на счету Дзюбы 13 голов и 10 результативных передач в 25 играх.

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