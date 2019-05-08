Дзюба, возможно, пропустит матч с ЦСКА

Наставник "Зенита" Сергей Семак заявил о том, что нападающий Артем Дзюба, возможно, не будет участвовать в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, предыдущий матч с "Ахматом" футболист пропустил из-за повреждения.

"Сегодня-завтра мы увидим, сможет ли Дзюба сыграть с ЦСКА. В дальнейшем он может сыграть. По ЦСКА - есть вопросы", - сказал Семак.

Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге 12 мая.

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