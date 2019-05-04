Дзюба впервые стал чемпионом России

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба впервые стал чемпионом России

Сегодня, 4 мая, "Зенит" в пятый раз стал чемпионом России. 

Для нападающего петербуржцев Артема Дзюбы этот титул стал первым в карьере. 

В Премьер-Лиге футболист дебютировал в 2006 году в составе "Спартака". Он также защищал цвета "Томи", "Ростова" и тульского "Арсенал".

В "Зенит" Дзюба перешел из "Спартака" летом 2018 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 25 матчах в РПЛ, отметившись 8 голами и 7 ассистами.

Не пропустите: "Зенит" в шестой раз стал чемпионом России | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Сельта" - "Барселона": видеотрансляция поединка с участием чемпиона Испании

"Сельта" - "Барселона": видеотрансляция поединка с участием чемпиона Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 26 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 26 44
5 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург Оренбург 27 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 27 35
11 Урал Урал 27 33
12 Динамо Москва Динамо Москва 26 29
13 Крылья Советов Крылья Советов 26 27
14 Уфа Уфа 26 25
15 Анжи Анжи 27 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 27 19
Полная таблица

топ-5 тегов