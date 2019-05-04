Дзюба впервые стал чемпионом России

Сегодня, 4 мая, "Зенит" в пятый раз стал чемпионом России.

Для нападающего петербуржцев Артема Дзюбы этот титул стал первым в карьере.

В Премьер-Лиге футболист дебютировал в 2006 году в составе "Спартака". Он также защищал цвета "Томи", "Ростова" и тульского "Арсенал".

В "Зенит" Дзюба перешел из "Спартака" летом 2018 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 25 матчах в РПЛ, отметившись 8 голами и 7 ассистами.

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