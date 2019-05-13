Дзюба: "Вряд ли попаду в команду из топ-5 АПЛ"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о возможном переходе в один из английских клубов.
"Надо быть адекватным. Если уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. В английских командах, участвующих в Лиге чемпионов, я играть не буду. Даже переходить туда не было бы смысла. Если уезжать, то для того, чтобы играть, а не безвылазно сидеть в запасе. Например, в "Вест Хэм" или "Эвертон", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.
В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел за "Зенит" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт форварда с петербургским клубом действителен до лета 2020 года.
Не пропустите: Дзюба стал лучшим игроком матча 28-го тура "Зенит" - ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ТОП-8 футболистов из вылетевших из АПЛ команд, которые достойны остаться в элите английского футбола
-
Туре: "Мне нравится Донецк, жаль, что он исчез с карты Украины"
-
"Палермо" вылетел в Серию С из-за финансовых нарушений руководства
-
Дзюба стал лучшим игроком матча 28-го тура "Зенит" - ЦСКА
-
Федун: "Назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?"
Лента новостей
-
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и получила серьезные травмы
-
ТОП-8 футболистов из вылетевших из АПЛ команд, которые достойны остаться в элите английского футбола
-
Дзюба поблагодарил "Спартак"
-
Туре: "Мне нравится Донецк, жаль, что он исчез с карты Украины"
-
Джеррард рассказал о своем отношении к водке
-
1
Дзюба: "Вряд ли попаду в команду из топ-5 АПЛ"
-
Обамеянг - первый футболист в истории, становившийся лучшим бомбардиром чемпионатов Англии и Германии
-
"Ювентус" выбирает между двумя тренерами
-
1
Экс-вратарь сборной Аргентины: "Зидан ничего не понимает в футболе"
-
Экс-игрок "Реала" стянул шорты с соперника в матче чемпионата Португалии
-
Комбаров и Ещенко продолжат выступать за "Спартак"
-
1
Хавьер Тебас поделился мнением о возможном создании Суперлиги
-
Комиссия РПЛ проверит новое поле "Динамо" 16 мая
-
Адвокат Мамаева опроверг информацию про этапирование его клиента в Ярославль
-
"Палермо" вылетел в Серию С из-за финансовых нарушений руководства
-
Адвокат Мамаева: "Мы пришли к решению, что будем подавать апелляцию на решение суда"
-
"Интер" - "Кьево" (видеотрансляция матча 36-го тура Серии А)
-
Дзюба стал лучшим игроком матча 28-го тура "Зенит" - ЦСКА
-
Обамеянг: "Разделил бы "Золотую бутсу" с моими братьями Салахом и Мане"
-
Федун: "Назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16