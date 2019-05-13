Дзюба: "Вряд ли попаду в команду из топ-5 АПЛ"

1 Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба: "Вряд ли попаду в команду из топ-5 АПЛ"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о возможном переходе в один из английских клубов.

"Надо быть адекватным. Если уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. В английских командах, участвующих в Лиге чемпионов, я играть не буду. Даже переходить туда не было бы смысла. Если уезжать, то для того, чтобы играть, а не безвылазно сидеть в запасе. Например, в "Вест Хэм" или "Эвертон", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел за "Зенит" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт форварда с петербургским клубом действителен до лета 2020 года.

Не пропустите: Дзюба стал лучшим игроком матча 28-го тура "Зенит" - ЦСКА. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

В Реал иди, там сейчас одни инвалиды остались. Одним больше, одним меньше)

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