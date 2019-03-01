Дзюба vs Медведев: в "Зените" состоялась дуэль пенальтистов

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Дзюба vs Медведев: в "Зените" состоялась дуэль пенальтистов

Новый президент "Зенита" Александр Медведев и форвард питерской команды Артём Дзюба провели дуэль пенальтистов.

По условиям соревнования, у функционера было 10 ударов "с точки", а у футболиста - 5. Победителем становился тот, кто забьёт больше.

В итоге Дзюба разгромил Медведева со счётом 5:1. Смотрите, как это было!

В текущем сезоне 30-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 25 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

О назначении Медведева на пост президента "сине-бело-голубые" объявили 22 февраля. Он сменил Сергея Фурсенко.

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