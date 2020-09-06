Дзюба: "Всех с непростой победой! 6 очков из 6, идем дальше"

Капитан сборной России Артем Дзюба в инстаграме поздравил всех с победой в матче Лиги наций над командой Венгрии (3:2).

"Всех с непростой победой! 6 очков из 6, идем дальше", - написал Дзюба, опубликовав фотографию команды из раздевалки.

В составе россиян голами отметились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.

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