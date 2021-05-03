Дзюба вскоре станет отцом в третий раз

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Дзюба вскоре станет отцом в третий раз

Фото инстаграм Артема Дзюбы

В семье нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбы ожидается пополнение.

Супруга футболиста Кристина беременна. Накануне она появилась на церемонии награждения по случаю чемпионства "сине-бело-голубых" с животом довольно внушительных размеров.

Напомним, что пара уже воспитывает двоих сыновей - Никиту и Максима.

Брак Дзюбы был на грани краха после скандала с публикацией интимного видео с его участием, однако, судя по всему, Кристина простила Артёма.

Не пропустите: Дзюба объяснил, почему оделся в костюм Дэдпула на церемонии награждения по случаю чемпионства "Зенита". | http://soccernews.ru
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