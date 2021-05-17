Дзюба вспомнил историю с пропавшими деньгами Владимира Быстрова

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба вспомнил, как в 2009 году его обвинили в краже денег у одноклубника по московскому "Спартаку" Владимира Быстрова.

"Я точно знаю, это было сделано, чтобы выбить меня из "Спартака". Откровенно говоря, они же все камеры там проверили, как я и им и говорил. Как бы я туда попал? Как Бэтмен – через окно? Ну это прямо грязно. То, что меня выбивали – это точно, понятно было. Тогда так вычищали людей. Но я этой ситуации благодарен. Иначе я, может, до сих пор сидел бы на скамейке и считался "золотым запасом", – рассказал Дзюба в интервью каналу "Грустная Передача о Футболе" в YouTube.

32-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". Всего он провел за московский клуб 165 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи. В 2015 году форвард перешел в "Зенит" на правах свободного агента.

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