Дзюба вспомнил о несостоявшемся переходе в "Тоттенхэм"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал об обстоятельствах срыва своего трансфера в лондонский "Тоттенхэм".

"Зимой мне позвонили из "Тоттенхэма". Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на 3-4 месяца. Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Кейн сломался, и это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно. "Сфокусируйся на "Зените", - услышал я. Что-то такое грустное в душе проскочило: всё-таки это АПЛ, "Тоттенхэм", такой шанс. Если бы что-то не получилось - вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Мог подписать уже полноценный контракт с тем же "Тоттенхэмом". Или кто-то другой мог заинтересоваться.

Но что гадать? Как случилось, так случилось. Я спросил, в ответ услышал "Нет". Но я понимаю руководство "Зенита". Всё-таки у нас на носу было чемпионство, Кубок. Я за это время взял ещё два трофея, так что жалеть не стоит. Я не тот человек, который жалеет", - сказал Дзюба.

31-летний нападающий выступает за "сине-бело-голубых" с лета 2015 года, сыграл 176 матчей, забил 73 гола и сделал 54 ассиста.

В составе "Зенита" Дзюба выиграл шесть трофеев - 2 титула РПЛ, 2 Кубка и 2 Суперкубка России.

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