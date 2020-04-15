Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба вспомнил о неудачном чемпионате Европы-2016.

Тогда команда Леонида Слуцкого набрала один балл в трех матчах.

"После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое "я" в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть! У них собственное "я" превосходило "мы", - передает слова Дзюбы "Матч ТВ".

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