Дзюба вспомнил свой сотый гол в матче против "Краснодара"

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Дзюба вспомнил свой сотый гол в матче против "Краснодара"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме вспомнил свой юбилейный гол в РПЛ.

Свой сотый гол 31-летний футболист забил в ворота "Краснодара" (3:2) в сезоне-2018/19.

"Ровно год назад я забил 100-й гол в РПЛ. До сих пор помню те потрясающие эмоции!" - написал Дзюба.

Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 21 матче РПЛ.

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