Дзюба выиграл пятый трофей с "Зенитом"

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Дзюба выиграл пятый трофей с "Зенитом"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выиграл свой пятый трофей в составе петербургского клуба.

Форвард дважды становился чемпионом России, два раза выиграл Суперкубок России, а также один раз - национальный кубок.

Также Дзюба один раз выиграл Кубок России с "Ростовом". В составе "Спартака", "Томи" и тульского "Арсенала" он трофеев не завоевывал.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 15 результативных передач.

Не пропустите: Артем Дзюба установил новый рекорд результативности в "Зените". | http://soccernews.ru
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