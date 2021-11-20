Дзюба выложил в инстаграме странное видео
Фото твиттер "Зенита"
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба опубликовал в своём инстаграме новый ролик.
Сначала футболист поблагодарил болельщиков за поздравления и поддержку, а затем стал делиться музыкальными предпочтениями.
Дзюба порекомендовал подписчикам послушать песню под названием "Я тебя не жду" и напевал её перед камерой.
Привет Карпину? pic.twitter.com/vZTAYaOS1S— Руслан Абушкин (@abushkin2) November 20, 2021
В соцсетях пользователи предполагают, что это послание от нападающего главному тренеру сборной России Валерию Карпину.
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