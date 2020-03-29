Дзюба выложил видео игры в PES против Бийола

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба обыграл полузащитника ЦСКА Яку Бийола в рамках "Самой быстрой лиги" Sports.ru по PES 2020 со счетом 5:3.

После игры футболист выложил в инстаграме три видео, в которых показывает процесс игры и подводит итоги матча.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля.

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