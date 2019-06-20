Дзюба выругался матом во время "Прямой линии" Путина
Специалисты-физиогномисты определили, что сказал нападающий "Зенита" Артем Дзюба во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Форвард отреагировал на слова блогера Амирана Сардарова ("Дневник хача"), который во время эфира прорекламировал свою шаурму.
"На лице читается презрение, осуждение. А в конце фразы - "б**". И похоже, что первое слово грубее, чем "очуметь", - заявила физиогномист Светлана Филатова.
Стоит отметить, что ни Дзюба, ни главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получили слова на "Прямой линии".
Не пропустите: Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола в России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
-
Сарри: "Главное, что "Ювентус" не требует от меня работать голым"
-
1
Дзюба выругался матом во время "Прямой линии" Путина
-
"Борнмут" требует от "МЮ" 56 миллионов евро за 21-летнего хавбека
-
Хавбек "Фейеноорда" де Вильена близок к переходу в "Краснодар"
-
"Милан" интересуется тремя игроками "Реала"
-
Названо имя нового главного тренера сборной Беларуси
-
"Краснодар" вернулся к переговорам по трансферу хавбека сборной Нидерландов
-
Сотрудник "Уфы" чудом не погиб из-за любви к экстремальным видам спорта
-
Английские СМИ назвали бюджет "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно
-
Вратарь "Зенита" перешел в "СКА-Хабаровск"
-
Долги Кержакова по алиментам превысили 200 тысяч долларов
-
"Рубин" объявил о переходе ветерана "Локомотива"
-
"Зенит" обсуждает будущее Маркизио
-
Минское "Динамо" разорвало контракт с российским защитником Дьяковым
-
Лэмпард готов покинуть "Дерби Каунти" ради "Челси"
-
43 года назад впервые была исполнена легендарная "паненка" (видео)
-
Руководитель "Локомотива": "О ситуации с Мурило расскажу, когда завершим трансферную кампанию"
-
2
Зинченко подписал с "Манчестер Сити" новый пятилетний контракт
-
7
"Атлетико" объявил о договоренности по трансферу полузащитника "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20