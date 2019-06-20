Дзюба выругался матом во время "Прямой линии" Путина

1 Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба выругался матом во время "Прямой линии" Путина

Специалисты-физиогномисты определили, что сказал нападающий "Зенита" Артем Дзюба во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Форвард отреагировал на слова блогера Амирана Сардарова ("Дневник хача"), который во время эфира прорекламировал свою шаурму.

"На лице читается презрение, осуждение. А в конце фразы - "б**". И похоже, что первое слово грубее, чем "очуметь", - заявила физиогномист Светлана Филатова.

Стоит отметить, что ни Дзюба, ни главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получили слова на "Прямой линии".

Не пропустите: Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола в России. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Что я тут не прочитал ни презрения ни осуждения. Да и мат там или не мат, понять сложно

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