Дзюба выругался матом во время "Прямой линии" Путина

Специалисты-физиогномисты определили, что сказал нападающий "Зенита" Артем Дзюба во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Форвард отреагировал на слова блогера Амирана Сардарова ("Дневник хача"), который во время эфира прорекламировал свою шаурму.

"На лице читается презрение, осуждение. А в конце фразы - "б**". И похоже, что первое слово грубее, чем "очуметь", - заявила физиогномист Светлана Филатова.

Стоит отметить, что ни Дзюба, ни главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получили слова на "Прямой линии".

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