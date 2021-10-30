Дзюба вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита"

Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Форвард Артём Дзюба забил 102-й мяч в составе питерского "Зенита". Он отличился в игре 13-го тура РПЛ с "Динамо" (4:1).

По числу голов за "сине-бело-голубых" 33-летний футболист поднялся на чистое второе место в истории, опередив Владимира Кулика (101).

Рекордсменом клуба остаётся Александр Кержаков, забивший 163 раза в ворота соперников "Зенита".

Дзюба 81 раз отличился в РПЛ, 5 - в Кубке и Суперкубке России, 16 - в еврокубках.

Не пропустите: Дзюба отписался от сборной России в инстаграме. | http://soccernews.ru