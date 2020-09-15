Дзюба вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России

1 Теги зенит санкт-петербургартём дзюбадмитрий лоськовдмитрий кириченкоалександр кержаковолег веретенниковстатистика

Дзюба вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба во вчерашнем матче против тульского "Арсенала" забил 120-й гол в чемпионате России.

По этому показателю капитан действующего чемпиона сравнялся с экс-полузащитником "Локомотива" Дмитрием Лоськовым, который завершил карьеру в 2017 году.

Дзюба делит с бывшим хавбеком "железнодорожников" четвёртое место в списке лучших бомбардиров турнира.

В топ-3 голеадоров российского чемпионата входят Дмитрий Кириченко (127), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143).

Не пропустите: Дзюба обошел Кержакова по двум показателям. | http://soccernews.ru
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