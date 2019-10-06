Дзюба вышел на первое место в списке лучших ассистентов РПЛ

Теги артём дзюбазенит санкт-петербургурал

Дзюба вышел на первое место в списке лучших ассистентов РПЛ
Форвард "Зенита" Артём Дзюба в матче 12-го тура РПЛ с "Уралом" отдал результативную передачу.

На 3-й минуте игры 31-летний игрок отдал ассист на защитника Бранислава Ивановича, который отправил мяч в ворота соперника.

Для Дзюбы эта передача стала шестой в нынешнем сезоне чемпионата. По данному показателю он стал первым в списке лучших ассистентов турнира, обогнав полузащитника "Ростова" Алексея Ионова (5) и игрока "Урала" Николая Димитрова (5).

Матч "Урал" - "Зенит" проходит в эту минуту на стадионе "Екатеринбург Арена". К 22-й минуте счет в матче - 0:1.

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