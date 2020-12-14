Дзюба вышел на третье место в рейтинге лучших бомбардиров-россиян

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба, оформив дубль в субботнем матче с "Динамо" (3:1), достиг отметки в 190 голов за карьеру.

Таким образом, 32-летний нападающий поднялся на чистое третье место в рейтинге лучших бомбардиров-россиян, опередив Романа Павлюченко (189).

Выше Дзюбы остаются Олег Веретенников (207) и Александр Кержаков (233).

До "Зенита" скандальный футболист выступал за "Спартак", "Ростов" и "Томь". В 2018 году сдавался в аренду тульскому "Арсеналу".

Не пропустите: Дзюба: "В моих планах - забить 200 голов". | http://soccernews.ru