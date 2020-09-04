Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную России

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметился двумя голами в игре Лиги Наций против Сербии (3:1).

Таким образом, Дзюба забил 26-й гол за сборную и теперь делит второе место с Владимиром Бесчастных.

Лидером по голам за сборную России является Александр Кержаков, на счету которого 30 голов.

Напомним, что 32-летний Дзюба выступает за сборную России с ноября 2011 года.

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