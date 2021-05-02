Дзюба вышел получать золотую медаль в костюме персонажа Marvel

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Дзюба вышел получать золотую медаль в костюме персонажа MarvelФото: twitter.com/zenit_spb

Капитан "Зенита" Артем Дзюба решил оригинально получить золотую медаль за победу в РПЛ.

Футболист вышел на церемонию награждения в костюме персонажа Marvel Дэдпула.

Напомним, что "Зенит" завоевал чемпионство в матче с "Локомотивом" (6:1). Дзюба в этой игре отметился двумя голами.

Отметим, что Дзюба в составе питерского клуба завоевал восьмой трофей.

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