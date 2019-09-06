Дзюба вышел в лидеры по системе "гол+пас" в отборе Евро-2020
Форвард сборной России Артём Дзюба отметился голом в матче отбора Евро-2020 с Шотландией (1:1; перерыв). Футболист вышел в лидеры турнира по системе "гол+пас".
В активе 31-летнего футболиста 6 голов в 5 матчах и 2 ассиста. Лидером по этому показателю также является Эран Захави, который отметился 8 забитыми мячами.
Матч проходит в эти минуты на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.
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