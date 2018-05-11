Дзюба высказался на счет возвращения в сборную России

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Дзюба высказался на счет возвращения в сборную России
Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба восторженно воспринял попадание в расширенный список сборной России на Чемпионат Мира-2018.

"Большое спасибо. Я еще не видел. Пока без комментариев. Пока не верю ни во что, пока сам не увижу... Готовы рват соперников за сборную России! Для любого футболиста выступать за сборную – это большая честь. Я к этому очень стремился! – приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Стоит отметить, что в последний раз 29-летний Дзюба играл за сборную в сентябре 2016 года.

Не пропустите: Заболотный, Дзюба и Чалов включены в расширенный список сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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