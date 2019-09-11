Дзюба высказался о борьбе с Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России

Теги россияалександр кержаковартём дзюба

Дзюба высказался о борьбе с Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба ушёл от ответа на вопрос, есть ли у него амбиции стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

"Успею ли догнать Кержакова? Время покажет, что сейчас загадывать. Нужно просто делать свою работу, делать её качественно и добросовестно", - сказал Дзюба.

Стоит отметить, что Кержаков возглавляет рейтинг голеадоров российской сборной с 30 голами в активе. На втором месте Владимир Бесчастных (26), а Дзюба уже третий - он забил 21 мяч.

В августе Дзюбе исполнился 31 год. За национальную команду он выступает с 2011 года.

Не пропустите: Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси пропустит ещё один матч

Месси пропустит ещё один матч

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов