Дзюба высказался о борьбе с Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба ушёл от ответа на вопрос, есть ли у него амбиции стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

"Успею ли догнать Кержакова? Время покажет, что сейчас загадывать. Нужно просто делать свою работу, делать её качественно и добросовестно", - сказал Дзюба.

Стоит отметить, что Кержаков возглавляет рейтинг голеадоров российской сборной с 30 голами в активе. На втором месте Владимир Бесчастных (26), а Дзюба уже третий - он забил 21 мяч.

В августе Дзюбе исполнился 31 год. За национальную команду он выступает с 2011 года.

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