Дзюба высказался о "Ливерпуле" и Клоппе

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Дзюба высказался о "Ливерпуле" и Клоппе
Нападающий "Зенита" и Артем Дзюба в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, поделился своим мнением о "Ливерпуле" и главном тренере клуба Юргене Клоппе.

"Сейчас Британия ассоциируется у меня с английским футболом, это понятно. Но самое любимое - "Ливерпуль" и Юрген Клопп. Мне нравится вся команда и тренер лично. Он крутой дядька", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги Чемпионов.

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