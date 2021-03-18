Дзюба высказался о незабитом пенальти в ворота ЦСКА
Фото Sportbox
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал нереализованный пенальти в игре 23-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2).
Нападающий "сине-бело-голубых" пробивал 11-метровый в конце первого тайма, но вратарь армейцев Игорь Акинфеев отразил удар.
"Заслуженная победа сегодня. Мы по факту сильнее. Вендел сегодня ключевую роль сыграл, очень важные голы забил.
Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил, значит, надо взять паузу с пенальти. Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар. В тот раз Азмун забил, сегодня я. Это часть футбола. Я рад, что "отмазался" голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде.
Что касается споров после пенальти, то мы не поняли, что там произошло. Акинфеев выбежал, жёлтую получил", - сказал Дзюба.
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