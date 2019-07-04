Дзюба высказался о новой форме "Зенита"

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Дзюба высказался о новой форме "Зенита"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о новой форме петербургского клуба.

"Повсюду стрелки. Нравится новая форма? По-моему, огонь", – написал Дзюба в своем Instagram.

В новой форме "Зенит" сыграет в матче 1-го тура чемпионата России с "Тамбовом". Встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

В минувшей сезоне 30-летний Дзюба провел за петербургский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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