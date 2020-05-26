Дзюба высказался о пандемии коронавируса

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Дзюба высказался о пандемии коронавируса

Форвард "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что думает о пандемии коронавируса, а также возмутился несоблюдением режима самоизоляции в Петербурге.

"Самая нелепая новость за эти месяцы? Самое странное - это как народ в Питере продолжает гулять. Как солнце выглянуло - все забыли про самоизоляцию. Это страшно.

Чипирование и что-то такое - такой бред! Кто это придумывает? Я видел фильм, где показывали рынки в Азии с клетками с животными - как это возможно? Когда увидел, понял, откуда это все прийти может. Это ужас, что и как они едят", - сказал Дзюба в инстаграме "Матч ТВ".

В этом сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

Россия занимает третье место в мире по числу заражённых коронавирусом. Согласно последним данным, в стране инфицировано более 362 тысяч человек.

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