Дзюба высказался о переходе Малкома в "Зенит"



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о переходе в петербургский клуб бразильского нападающего Малкома.

"Малком очень техничный, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге. Надеюсь, это будет Халк на минималках. Когда бил в тоннеле, не жалел, мой коронный пинок проходят все. 40 миллионов, бесплатно, агроном – получат все", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, 22-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Бразилец подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. Его зарплата составит 6,5 миллионов евро в год.

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