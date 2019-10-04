Дзюба высказался о перспективах Караваева в "Зените"

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Дзюба высказался о перспективах Караваева в "Зените"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба рассказал, что думает будущем Вячеслава Караваева в петербургском клубе. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"У Караваева, конечно же, получится в "Зените". Конечно, всячески ему помогу. Мне уже Леонид Викторович Слуцкий позвонил и уже дал указания", - сказал Дзюба.

Напомним, футболист перешел в стан сине-бело-голубых в летнее трансферное окно из "Витесса" за 8 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне Караваев провел пока 2 игры в РПЛ.

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