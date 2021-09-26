Дзюба высказался о победе Усика над Джошуа

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вместе с друзьями наблюдал за победой украинского боксера Александра Усика в бою с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Когда украинец после боя встал на колени и перекрестился, Дзюба заявил: "Православный парень, смотри, наш".

Увидев, что у Усика на последней минуте не получилось отправить соперника в нокдаун или нокаут, Артем сказал: "Он просто устал. Ты что? В двенадцатом раунде ты машешь руками и думаешь: "Ладно, сегодня не буду тебя добивать"?".

"Да он гений, реально, он в одну калитку прям. Я думаю, что следующий бой будет Усик – Фьюри. Думаю, что Фьюри размотает Уайлдера", – завершил Дзюба.

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