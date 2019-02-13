Дзюба высказался о поражении "Зенита" в матче 1/16 финала Лиги Европы

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что думает о поражение от "Фенербахче" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает Sport24.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды. Единственный гол был забит на 21-й минуте.

"Мы не ощущали давление трибун, нам не впервой играть при такой поддержке гостевых болельщиков на таком стадионе. Мы были к этому готовы. "Фенербахче" же было комфортно, они неслись вперед весь первый тайм и старались забить. Во втором тайме они немного просели, мы стали больше контролировать мяч. Но они свой момент забили, а мы не смогли.

Однако 0:1 - неплохой для нас результат. Конечно, было бы лучше, сыграй мы 1:1, но "Фенербахче" еще предстоит приехать в Санкт-Петербург и почувствовать, как будут поддерживать нас. Все еще впереди, это поражение для нас не приговор. Мы с оптимизмом ждет ответную встречу", - сказал Дзюба.

Ответный матч с "Фенербахче" состоится 21 февраля в Петербурге.

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