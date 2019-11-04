Дзюба высказался о предстоящем матче с "Лейпцигом"

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Дзюба высказался о предстоящем матче с "Лейпцигом"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба рассказал, чего ждет от матча 4-го тура Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг". Об этом сообщает Sport24.

"У нас было много возможностей, мы их разбирали. Можно было отдавать на ход Азмуну. Поэтому мы не провели много потенциально опасных атак. "Лейпциг" хорошо играет в центре. Второй их гол просто сумасшедший какой-то. На бумаге у нас есть план. Посмотрим, как будет. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шанса", - сказал Дзюба.

Напомним, матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится завтра, 5 ноября, на "Газпром Арене". Первая встреча команд завершилась в пользу немецкого клуба - 2:1.

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