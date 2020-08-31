Дзюба высказался о примирении с Соболевым

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Дзюба высказался о примирении с Соболевым

Капитан "Зенита" и сборной России Артём Дзюба дал комментарии по поводу своего недавнего разговора с нападающим "Спартака" Александром Соболевым.

"Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры", - сказал Дзюба.

Напомним, что из-за разногласий с капитаном сборной Соболева изначально не вызвали в национальную команду, однако позднее пригласили вместо травмированного Евгения Луценко.

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