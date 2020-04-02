Дзюба высказался о работе агентов в российском футболе

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Дзюба высказался о работе агентов в российском футболе

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба считает, что футбольные агенты в России предпочитают заниматься не развитием карьеры своих клиентов, а набиванием собственных карманов.

"Агенты в России - это зло, по факту они тебе не помощники. Он должен быть старшим братом, другом, отцом, который за тебя до конца. Не знаю, как в мире, а в России 99,9 процентов агентов с тобой только тогда, когда у тебя всё хорошо. А как только у тебя проблемы, агенты исчезают. У них ещё 60-70 футболистов - из-за одного Дзюбы они не пойдут против системы, клуба. Все агенты в России с футболистами только из-за денег", - сказал Дзюба.

31-летний форвард в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

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