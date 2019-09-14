Дзюба высказался о скандале с сибирским школьником с причёской в стиле Ибрагимовича

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Дзюба высказался о скандале с сибирским школьником с причёской в стиле Ибрагимовича

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поддержал сибирского школьника Прохора Ильиных, который испытывает проблемы с учёбой из-за желания иметь причёску в стиле своего кумира Златана Ибрагимовича.

"Многие мне писали, спрашивали. Я сам не сторонник экстравагантных причёсок, сам люблю подшутить. Но в целом я считаю, что шутки шутками, а именно гнобить или выгонять - это неприемлемо. У нас свободная страна. Кто как хочет, тот пусть так и носит причёски. Это очень странно, когда взрослые люди начинают вмешиваться. Я понимаю, когда одноклассники подкалывают, но в целом эта ситуация какая-то бредовая. Я так понял, что уже везде об этом говорят, думаю, что будут приняты какие-то меры", - сказал Дзюба

Ранее в защиту мальчика высказались Алексей Смертин, Юрий Сёмин, Франческо Тотти и многие другие.

Не пропустите: Сборная России поддержала сибирского мальчика, конфликтующего с школой из-за причёски. | http://soccernews.ru
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