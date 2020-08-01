Дзюба высказался о слухах, что "Сочи" и "Оренбург" дарили очки "Зениту"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба поделился мыслями о том, что "Сочи" и "Оренбург" считают фарм-клубами "сине-бело-голубых", которые отдают гранду победы в очных матчах.

"Когда чемпионат заканчивается, начинаются разговоры о том, что у "Зенита" три состава. Какие три состава? Нам ещё и состав "Сочи" приплетают. А про шесть очков от "Оренбурга" я вообще обожаю. При том, что они действительно у нас ни разу не выиграли, но с ними были одни из самых сложных матчей. Мы всегда еле-еле уносим оттуда ноги. Всё это бред. По такой логике можно сказать про каждую команду, кого мы два раза обыграли. "Спартак" тоже наши поставщики очков?" - сказал Дзюба.

Напомним, что "Оренбург" вылетел в ФНЛ по итогам минувшего сезона. Спонсором клуба является дочерняя компания "Газпрома".

Владелец "Сочи" - олигарх Борис Ротенберг. Прошлым летом к южанам присоединились 8 игроков "Зенита", зимой по этому же маршруту последовал Александр Кокорин.

Не пропустите: Дзюба рассказал о своих планах на следующий сезон. | http://soccernews.ru