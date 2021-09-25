Дзюба высказался о своем будущем в сборной России

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Дзюба высказался о своем будущем в сборной России

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он не собирается завершать карьеру в сборной России.

"Поставлена ли точка в моей истории со сборной России? Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму, будем продолжать так же", – сказал Дзюба в эфире "Матч Премьер".

Напомним, что 33-летний Дзюба попал в расширенный список кандидатов в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Впрочем, форвард отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.

Не пропустите: Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче с "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru
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