Дзюба высказался о своем будущем в сборной России
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он не собирается завершать карьеру в сборной России.
"Поставлена ли точка в моей истории со сборной России? Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму, будем продолжать так же", – сказал Дзюба в эфире "Матч Премьер".
Напомним, что 33-летний Дзюба попал в расширенный список кандидатов в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Впрочем, форвард отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.
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